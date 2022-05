Unde se afla Brasovul in topul oraselor din Romania pentru vegetarieni si vegani?

39% dintre romani au redus consumul de carne in ultimii ani, arata un studiu realizat de Bookingham. Observand evolutia trendurilor printre vegetarieni si vegani in Romania, Bookingham prezinta si un top al celor mai populare orase din tara.Vegetarianismul si veganismul au luat o amploare tot mai mare in Romania, in ultimii ani. Mai mult decat un "regim alimentar", veganismul si vegetarianismul au devenit stiluri de viata. Acestea presupun excluderea anumitor alimente din mancare, dar si ... citeste toata stirea