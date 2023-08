Dupa ce au fost terminate asfaltarile din cartierele Tractorul si Craiter, utilajele firmelor care se ocupa de repararea si intretinerea drumurilor din municipiul Brasov au fost mutate in alte zone ale orasului.Astfel, conform informatiilor purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, firma RS Activ lucreaza in cartierul Astra, pe str. Minerva (prelungire Crinului) - strazi de legatura, unde se toarna covor asfaltic pe carosabil. In paralel, echipele RS Activ lucreaza si la ... citeste toata stirea