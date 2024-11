Unde se vor monta urmatoarele eco-insule in Brasov

Primaria Brasov continua programul de instalare a eco-insulelor, pentru colectarea separata a deseurilor (in care se colecteaza, separat, deseurile biodegradabile, reziduale, cele de sticla, de plastic si metal si de hartie si carton).Astfel, 16 eco-insule sunt acum in curs de montare, iar in luna octombrie, municipalitatea brasoveana a obtinut certificate de urbanism pentru alte 18 eco-insule supraterane. Pentru a se incepe lucrarile de amenajare si montare a acestora din urma va mai fi ... citește toată știrea