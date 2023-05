Prima etapa de inscriere la clasa pregatitoare s-a incheiat cu aceeasi problema, in municipiul Brasov. Prea multe cereri pentru anumite scoli si majoritatea - din circumscriptie. Cu alte cuvinte, cererile trebuie rezolvate, pentru ca asa spune legislatia: ce vine din circumscriptie este acceptat in prima etapa.Scolile 11, 19, 30, 13, cele mai solicitate. Efectul imediat: program in 2 sau 3 schimburiScolile 11, 19, 30, 13 sunt cele mai solicitate, in acest an, pentru inscrierea la clasa ... citeste toata stirea