La Sciernes d'Albeuve s-a incheiat saptamana trecuta Tabara "Nature et liturgie" ("Natura si liturghie") 2023. Aceasta a fost gazduita de unica manastire romaneasca din Elvetia, situata in aceasta localitate.Copiii si tinerii participanti au petrecut o noapte la stana si au dormit in iesle, au ... citeste toata stirea