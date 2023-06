Intre 2005 si 2022, ONU a constatat 315.000 de abuzuri grave impotriva copiilor in conflicte, dovada a impactului devastator al conflictelor asupra minorilor.Potrivit UNICEF, incalcarile comise de partile aflate in razboi in peste 30 de situatii din Africa, Asia, Orientul Mijlociu si America Latina includ: peste 120.000 de copii ucisi sau mutilati (in medie de 20 pe zi), ... citeste toata stirea