Importanta perceputa a vaccinurilor pentru copii a scazut cu 10% in Romania dupa declansarea pandemiei de COVID-19, conform unui raport al UNICEF privind imunizarea.Perceptia populatiei cu privire la importanta vaccinurilor adresate copiilor a scazut in timpul pandemiei de COVID-19 in 52 dintre cele 55 de tari analizate.In Republica Coreea, Papua Noua Guinee, Ghana, Senegal si Japonia scaderea a fost de peste o treime. China, India si Mexic sunt singurele tari analizate in care datele ... citeste toata stirea