Consiliul Judetean Brasov a reusit sa finalizeze procesul de infiintare juridica a Unitatii de Achizitii Centralizate. Alesii judetului au aprobat, in sedinta ordinara de joi, 27 iulie 2023, normele specifice de desfasurare a activitatii Unitatii de Achizitii Centralizate - UCA, structura infiintata in cadrul aparatului de specialitate al CJ Brasov cu scopul derularii de achizitii publice de produse, servicii sau lucrari in sistem centralizat si eficientizarii utilizarii fondurilor publice. ... citeste toata stirea