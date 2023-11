Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Brasov va fi dotata cu un bronhoscop flexibil de ultima generatie finantat prin POR.Consiliul Judetean a contractat furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unui bronhoscop flexibil care sa intregeasca dotarile de ultima ora ale Unitatii de Primiri Urgente (UPU) de la Spitalul Judetean Brasov.Este vorba despre ultimul echipament cumparat din fondurile acestui proiect, care au totalizat 6.793.628,72 lei, accesate in anul 2019 in ... citeste toata stirea