UnitBV, echipa premiata la Gala cercetarii romanesti: 12 cercetatori, toti sub 40 de ani

Prof. dr. ing. Lucian Mihai Itu, de la Facultatea de Inginerie electrica si stiinta calculatoarelor, alaturi de alti 11 colegi din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov au castigat premiul pentru cea mai buna echipa de tineri cercetatori, in cadrul Galei cercetarii, in domeniul "Medicina personalizata". Evenimentul a avut loc in ultima zi din luna ianuarie si a fost organizat de Ministerul cercetarii.Echipa brasoveana a prezentat 5 realizari in domeniul mentionat, care au fost ... citeste toata stirea