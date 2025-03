UnitBV, in clasamentul international QS dupa domenii de studiu

Universitatea Transilvania din Brasov apare in acest an in clasamentul international QS dupa domenii de studiu. Universitatea brasoveana bifeaza o pozitie la domeniul de studiu Agricultura, in intervalul 401-475. In acest an sunt in total 11 universitati romanesti prezente, fata de doar doua anul trecut. Pe de alta parte, cele doua universitati clasate in 2024 in top, Universitatea Babes-Bolyai si Universitatea din Bucuresti revendica jumatate dintre aparitii. Trebuie spus, insa, ca cele mai ... citește toată știrea