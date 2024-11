UnitBv - trei prezente in clasamentul Shanghai pe domenii

Trei prezente are Universitatea Transilvania din Brasov in clasamentul international al universitatilor dupa domenii de studiu Shanghai 2024. Este vorba despre Matematica, Biologie Umana, Stiinte Agricole (silvicultura), in segmentele 401-500 si, respectiv, 301 - 400.In topul din acest an Romania isi consolideaza, dar si extinde prezenta. Fata de 2023, cand Romania consemna 19 prezente in diversele clasamente dupa domenii de studiu in rankingul Shanghai, in 2024 clasamentul global al ... citește toată știrea