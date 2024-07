UnitBv urca in ierarhia universitatilor romanesti in topul QS World University Rankings 2025

Universitatea Transilvania din Brasov a urcat trei pozitii in clasamentul universitatilor romanesti care apar in topul QS World University Rankings 2025 fata de editia anterioara a acestuia. Totodata, UnitBV intra in grupul celor mai bune 500 de universitati europene incluse in acest top. Au fost sase indicatori principali luati in calcul in stabilirea topului, respectiv: reputatia academica, reputatia in randul angajatorilor, raportul studenti/cadre didactice, numarul de citari ale articolelor ... citește toată știrea