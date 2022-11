Uniti pentru un copil: Opt mii de romani la Berlin, pentru familia Furdui

Opt mii de romani au cerut, sambata, 26 noiembrie, la Berlin, ca familia Furdui sa isi poata recapata copiii. Din Italia au fost prezenti in capitala Germaniei o mie de romani, printre care si brasoveni.Familia Furdui, romani penticostali stabiliti in Germania, ai carei copii au fost preluati de autoritatile nemtesti, are parte de un sprijin nemaiintalnit pana acum.Sambata, 26 noiembrie, la Berlin au fost prezenti aproximativ 8.000 de romani din tara si din toata Europa, care au cerut ca ... citeste toata stirea