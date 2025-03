Universitatea Transilvania Brasov, in Clasamentul international QS dupa domenii de studiu 2025

Universitatea Transilvania Brasov este printre cele 11 universitati romanesti prezente in Clasamentul international QS dupa domenii de studiu 2025.Distribuie daca iti place!In aceasta editie apar 11 universitati din Romania, printre care si Universitatea Transilvania Brasov, mai multe decat anul trecut, dar, in continuare, prezenta romaneasca este modesta - cele mai multe dintre aparitii sunt in intervale situate in ultima parte clasamentelor pe domenii, iar universitatile romanesti sunt ... citește toată știrea