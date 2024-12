Universitatea Transilvania Brasov, in clasamentul QS al sustenabilitatii in universitati

Universitatea Transilvania Brasov alaturi de alte noua institutii romanesti, se afla in clasamentul QS al sustenabilitatii in universitati.Zece universitati din Romania figureaza in editia din acest an al clasamentului QS World University Rankings - Sustainability, ce evalueaza institutiile de invatamant superior din punct de vedere al dezvoltarii durabile.Aceasta editie include mai multe universitati din Romania, comparabil cu anul trecut, si acelasi numar de universitati in top 1000 - ... citește toată știrea