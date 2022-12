Universitatea Transilvania Brasov isi inchide conturile la bancile cu capital austriac

Universitatea Transilvania Brasov a decis inchiderea conturilor la banci cu capital austriac si ia si alte masuri, in urma blocarii de catre Austria a intrarii Romaniei in Schengen.Rectorul Universitatii Transilvania Brasov (UniTBv), Vasile Abrudan, a decis inchiderea conturilor institutiei de invatamant la bancile austriece din Romania, precum si alimentarea cu carburanti a autovehiculelor aflate in proprietatea Universitatii numai de la benzinarii apartinand societatilor care au cel mai ... citeste toata stirea