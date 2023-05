Este al treilea an consecutiv in care Universitatea Transilvania din Brasov inregistreaza cel mai mare salt al unei universitati romanesti in clasamentul Center for World University Ranking (CWUR).Topul include cele mai bune 2.000 de universitati din cele 20.531 de institutii de invatamant superior din intreaga lume, iar in acest an, Universitatea Transilvania din ... citeste toata stirea