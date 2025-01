Universitatea Transilvania din Brasov, selectata ca reprezentant al Romaniei in cadrul programului Google.org Cybersecurity Seminars

Prin intermediul acestui program, 100 de studenti de la Universitatea Transilvania din Brasov (coordonator al proiectului) si de la Universitatea de Vest din Timisoara (partener in proiect) vor fi instruiti cu scopul de a oferi servicii de securitate cibernetica pentru 125 de organizatii ale comunitatii locale.In cadrul programului de seminare in domeniul securitatii cibernetice lansat de Google in colaborare cu Virtual Routes (anterior Incubatorul European de Cercetare a Conflictelor ... citește toată știrea