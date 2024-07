Universitatea Transilvania, in top 1.000 al clasamentului international US News Best Global Universities 2024-2025

Patru universitati romanesti au fost incluse in top 1000 al clasamentului international US News Best Global Universities 2024-2025. Este vorba despre Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (locul 755), Universitatea Transilvania din Brasov (880), UMF Carol Davila din Bucuresti (909) si Universitatea din Bucuresti (977). Alte 11 universitati romanesti se pozitioneaza in intervalul 1001-2000, iar 4 ocupa locuri dincolo de pragul de 2000, dintr-un total de 2.250 ... citește toată știrea