Universitatea Transilvania in top 10 cele mai bune institutii de invatamant superior din Romania

Universitatea Transilvania isi mentine pozitia in clasamentul universitatilor din Romania.Universitatea Transilvania din Brasov este pe locul 6 in top 10 institutii de invatamant superior din Romania.Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica din Bucuresti ocupa primele trei locuri in Metarankingul National pe anul 2023 al institutiilor de invatamant superior care a fost publicat miercuri de Ministerul Educatiei. ... citește toată știrea