Universitatea Transilvania, pe locul 1, in clasamentul US News Best Global Universities

Universitatea Transilvania din Brasov se afla pe primul loc intre universitatile romanesti in clasamentul US News Best Global Universities. Daca anul trecut Universitatea Transilvania era a treia dintre institutiile din Romania, in acest an, universitatea brasoveana a urcat pe primul loc.Si la nivel mondial Universitatea Transilvania a urcat nu mai putin de 50 de locuri, de pe locul 760 unde se situa anul trecut, pe locul 710, iar la nivel european este o ascensiune de pe locul 312, ... citeste toata stirea