Universitatea Transilvania, pe locul 5 in topul universitatilor din tara, publicat de Ministerul Educatiei

Universitatea Transilvania se claseaza pe locul 5 in topul universitatilor din tara, publicat de Ministerul Educatiei, marti, 18 februarie. Este vorba despre metarankingul national pentru anul 2024, publicat de Ministerul Educatiei.Daca in raportul pe anul 2023, UnitBv era pe locul 6, dupa Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" - Cluj-Napoca, in raportul pentru 2024, universitatea brasoveana o surclaseaza si ajunge pe locul 5. Primele patru locuri sunt ocupate de ... citește toată știrea