Universitatea Transilvania, pe locul 6 in Romania

Universitatea Transilvania din Brasov se situeaza pe locul 6 in cel mai recent clasament realizat de Ministerul Educatiei, Metaranking-ul national 2021, in urcare cu o pozitie fata de editia precedenta a topului.Metaranking-ul national 2021 a fost realizat de o comisie stabilita in cadrul Ministerului Educatiei. Au fost ierarhizate 30 de universitati romanesti de stat, dintr-un total de 54 si o singura universitate privata.Pe primele trei pozitii se afla Universitatea Babes Bolyai din Cluj ... citeste toata stirea