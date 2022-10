Universitatea Transilvania, pentru prima data pe primul loc intr-un top international

Universitatea Transilvania din Brasov se afla pe primul loc intre universitatile romanesti in clasamentul US News Best Global Universities, ce acopera Statele Unite si peste 90 de tari din lume.Daca anul trecut Universitatea Transilvania era a treia dintre institutiile din Romania, in acest an, universitatea brasoveana a urcat pe primul loc.Si la nivel mondial, Universitatea Transilvania a urcat nu mai putin de 50 de locuri, de pe locul 760 unde se situa anul trecut, pe locul 710, iar la ... citeste toata stirea