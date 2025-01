Universitatea Transilvania va pregati 100 de specialisti in securitate cibernetica, intr-un proiect Google.org

100 de studenti de la Universitatea Transilvania din Brasov si Universitatea de Vest din Timisoara vor fi instruiti pentru a oferi servicii de securitate cibernetica pentru 125 de organizatii ale comunitatii locale, in cadrul unui proiect al Google. Concret, Universitatea Transilvania din Brasov a fost selectata de Virtual Routes pentru a reprezenta Romania in cadrul programului de seminare in domeniul securitatii cibernetice Google.org, un proiect de initiativa globala destinat educatiei si ... citește toată știrea