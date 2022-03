Universitatile vor putea preda si online, de anul viitor

Universitatile vor putea preda online incepand de anul viitor, spune ministrul Educatiei, care a declarat pentru Edupedu.ro ca pentru ca aceste cursuri online sa fie recunoscute si finantate de stat, trebuie ca ARACIS sa elaboreze standarde de calitate care sa prevada ponderea lor, "diferentiat in functie de domeniul de studiu - spre exemplu, stiinte medicale sau stiinte ingineresti sau stiinte socio-umane sau arte" si in functie de ciclurile de studii licenta, master sau doctorat."ARACIS are ... citeste toata stirea