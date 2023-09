Companiile membre ale Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au platit despagubiri in valoare totala de peste 110 milioane de lei in baza asigurarilor de calatorie, in perioada 2019 - 2022, a anuntat, miercuri, UNSAR.Potrivit sursei citate, anul trecut au fost platite 36,2 milioane lei, in crestere cu 105% fata de valoarea achitata in 2021.Din cele peste 110 milioane lei, 88% (circa 97 milioane lei) au reprezentat cheltuieli medicale de urgenta, ... citeste toata stirea