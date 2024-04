Unsprezece zile libere pentru elevi in vacanta de Paste

Elevii se pot bucura de mai multe zile libere in vacanta de Paste.Elevii vor avea o vacanta de primavara de 11 zile de Paste.Elevii se pot bucura de o vacanta de primavara prelungita, de 11 zile, in acest an scolar.Perioada de vacanta va incepe sambata, 27 aprilie, si elevii se vor reintoarce in banci miercuri, 8 mai.In intervalul respectiv este sarbatorit Pastele ortodox pe data de 5 mai, ceea ce inseamna ca vacanta de primavara va acoperi si perioada sarbatorii Invierii Domnului. ... citește toată știrea