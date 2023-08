UNTOLD se afla in top 3 festivaluri din Europa, alaturi de Tomorrowland si Glastonbury, iar in clasamentul celor mai mari 100 de festivaluri ale lumii, festivalul de la Cluj-Napoca ocupa locul 6, potrivit organizatorilor.Festivalul UNTOLD a obtinut o performanta extraordinara in clasamentul anual realizat de publicatia britanica DJ Mag, care evalueaza cele mai mari 100 de festivaluri din intreaga lume., potrivit Mediafax.Clasamentul este ... citeste toata stirea