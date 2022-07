Duminica, 3 iulie, in jurul orei 7.20, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, care conducea un autovehicul pe strada Soseaua Combinatului din municipiul Fagaras."In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca barbatul are suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice", iar "la testarea ... citeste toata stirea