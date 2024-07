Unul beat, altul drogat la volan

Politistii din Hoghiz au depistat un sofer care conducea in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, in timp ce colegii lor brasoveni au oprit un altul care se consumase substante interzise."La data de 5 iulie a.c., in jurul orei 07:30, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz, au oprit, pentru control, un autoturism, care se deplasa pe DN 13, in proximitatea localitatii Rupea, din judetul Brasov. In cadrul controlului efectuat cu privire la legalitatea documentelor, ... citește toată știrea