Doua dosare penale pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" au fost raportate duminica, 13 februarie, de echipajele de la Rutiera.Primul de la Fagaras, unde, in jurul orei 17.15, politistii au depistat in trafic un barbat, in varsta de 52 ani, care conducea un autovehicul pe raza ... citeste toata stirea