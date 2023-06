Unul din cinci cupluri din Romania ajung la divort, conform ultimului raport publicat de Institutul National de Statistica. Daca e sa comparam cu perioada in care eram in pandemie, atunci cand un cuplu din 3,5 ajungeau in fata judecatorului sau la notar, situatia s-a imbunatatit. Chiar si fata de anul 2019, cand una din patru casnicii s-a destramat.In 2022 divorturile s-au pronuntat, in 43 % dintre cazuri, din vina ambilor soti, in 10 % din cazuri din vina sotului, in doar 4% din ... citeste toata stirea