Unul din sase cetateni din judetul Brasov sufera de boli cardiovasculare. Multi pacienti sunt sub tratament la Oncologie, Diabet si cabinete de psihiatrie

Populatia judetului Brasov este una bolnava. Asa arata statistica intocmita de Directia de Sanatate Publica Brasov (DSP) publicata in raportul de activitate aferent anului 2023, de altfel ultimul raport dat publicitatii. La data de 31 decembrie 2023, unul din sase cetateni erau inregistrati cu boli cardiovasculare, iar nu mai putin de 53.000 de persoane erau in evidentele cabinetelor de nutritie si diabet. Un numar la fel de mare de persoane se aflau in tratament la Oncologie si tot pe atati ... citește toată știrea