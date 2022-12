Unul din trei pacienti cu suspiciune de cancer refuza sa continue investigatiile medicale

Caravana "Nu am facut destul", organizata de Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), ajunsa la a noua editie, s-a desfasurat in perioada septembrie-noiembrie in opt localitati rurale aflate la mai mult de 20 de km de cel mai apropiat spital (Bradulet, Corbeni si Stefan cel Mare - Arges; Branesti - Dambovita; Tesila - Prahova; Hotarele, Izvoarele - Giurgiu si Peris - Ilfov).O echipa de medici specialisti si rezidenti, asistente medicale, studenti la facultati de medicina si elevi ... citeste toata stirea