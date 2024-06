UPDATE. Accident rutier grav pe DN1, langa Porumbacu de Jos. Coliziune intre un autocar cu pasageri si un TIR: Traficul a fost reluat

UPDATE: Traficul rutier a fost reluat alternativ pe DN1, in Porumbacu de Jos, in urma accidentului rutier in care a fost implicat un autocar, a anuntat IPJ Sibiu.Trei persoane au fost transportate la spital in urma accidentului produs, luni dimineata, la Porumbacu de Jos, intre un autocar si un autocamion, in care au fost implicate 57 de persoane, fiind activat pentru scurt timp Planul Rosu.Soferul autocarului, un barbat de 33 de ani din judetul Bistrita Nasaud, a fost transportat la UPU ... citește toată știrea