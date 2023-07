Un nou cartier care a inceput sa se contureze pe harta Brasovului in ultimii ani este Urban Plaza, a carui finalizare integrala este planificata pentru anul 2025. Firma care dezvolta ansamblul a donat Primariei un teren in perimetrul pe care il detine pe strada Carpatilor in vederea constructiei unei gradinite. Pentru inceput, a fost emis un certificat de urbanism care va sta la baza intocmirii studiului de fezabilitate pentru o astfel de investitie.Dezvoltatorul brasovean Urban Invest a ... citeste toata stirea