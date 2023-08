De vineri, 18 august, pana duminica, 20 august, pe Aleea de sub Tampa din Brasov se va desfasura cea de-a 3-a editie a festivalului "Urbaniada", un eveniment la care accesul este gratuit.Organizatorii au pregatit diverse activitati, inclusiv ateliere de street art, workshop-uri si expozitii de arta contemporana in aer liber, seturi ale unor dj renumiti, skatepark, ateliere de poezie, dar si jocuri pentru oameni mari."Urbaniada aduce in prim-plan tematica ... citeste toata stirea