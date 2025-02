Urmarim autobuzul "la secunda"

RATBV a lansat o aplicatie pe Google Maps (aplicatie disponibila pe orice smartphone), care le permite calatorilor sa afle momentul exact al sosirii autobuzelor si troleibuzelor in statiile din Municipiul Brasov si in Zona Metropolitana. In acest fel, calatorii isi pot planifica mult mai bine deplasarile, cunoscand precis ora sosirii intr-o anumita statie a autovehiculului cu care doreste sa calatoreasca pe un anumit traseu.La teste a raspuns bineConform purtatorului de cuvant al RATBV, ... citește toată știrea