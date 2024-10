Urmarire ca-n filme pe DN1, actiunea ,,Navodul". Un tanar fara permis si drogat furase masina unui fagarasean

Politia Municipiului Fagaras a fost sesizata duminica, 20 octombrie a.c., in jurul orei 10.30, de catre un localnic care anunta faptul ca autoturismul i-a fost furat de la locul unde-l parcase, pe un teren situat in zona periferica a municipiului Fagaras. In urma primelor verificari, politistii au stabilit ca, dupa ce a fost sustras, autoturismul a fost condus pe DN 1, pe directia judetului Sibiu, astfel ca s-a procedat la informarea politistilor din Sibiu, in cauza fiind declansata actiunea ... citește toată știrea