Urmarit de politisti, si-a abandonat ATV-ul si a fugit prin gradini

Politistii de la Postul de Politie Ucea au avut de furca luni, 16 ianuarie, cu un tanar iesit la plimbare prin sat cu ATV-ul. "In jurul orei 13.45, politistii au procedat la executarea semnalului regulamentar de oprire conducatorului unui ATV, ce circula pe raza localitatii Ucea de Sus, conducatorul auto nerespectand indicatiile politistilor, continuandu-si deplasarea. Politistii au procedat la urmarirea vehiculului in cauza, cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei in functiune, ... citeste toata stirea