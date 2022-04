Urmatoarele semafoare

Primaria Brasov vrea sa continue in acest an proiectul de semaforizare a trecerilor de pietoni in vederea cresterii sigurantei in trafic.In sedinta Comisiei de Circulatie de joi, 7 aprilie, impreuna cu reprezentantii Politiei Rutiere a intrat in analiza instalarea a 5 noi sisteme de semaforizare, propuse de catre inspectorii din cadrul Serviciului de Amenajare Drumuri si Siguranta Circulatiei, din cadrul Primariei Brasov.Astfel, semafoare pietonale sunt propuse a fi instalate la trecerile ... citeste toata stirea