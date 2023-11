Farmacistii din tara vor protesta, astazi, 15 noiembrie, intre orele 11:00-13:00 in Piata Victoriei din Bucuresti, in fata Guvernului Romaniei, au anuntat reprezentanti din Grupul de initiativa al farmacistilor din Romania, alaturi de Sindicatul National al Farmacistilor, din Romania"Actiunea manifest doreste sa atraga atentia asupra sistemului farmaceutic, care a fost uitat de guvernanti in ultimii 20 de ani si desconsiderat treptat de comunitati din cauza inactiunii din partea celor cu ... citeste toata stirea