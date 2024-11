"Urmatorul stop cardiac i-ar fi fost fatal". Premiera medicala la Brasov, primul pacient caruia i-a fost inlocuita sonda defibrilatorului cardiac

Ritmul de implantare a sistemelor de stimulare cardiaca si a defibrilatoarelor e tot mai sustinut in ultimii ani, mii de pacienti beneficiaza anual de o imbunatatire semnificativa a sperantei de viata si a calitatii vietii in ciuda unor suferinte serioase ale inimii.In paralel, poate mai putin discutate, au aparut situatii medicale nedorite care cer indepartarea sau extragerea acestor aparate: infectii ale dispozitivelor implantate sau accidente care duc la ruperea sondelor implantate in ... citește toată știrea