Urmeaza "Simfonia primaverii"

Saptamana urmatoare, joi, 3 aprilie, tot de la ora 19:00, brasovenii sunt invitati la un concert simfonic dirijat de Cristian Sandu. In programul serii se regasesc doua capodopere ale repertoriului clasic: Concertul pentru pian nr. 1 de Ludwig van Beethoven, in interpretarea pianistului Daniel Goiti, si Simfonia nr. 1 de Robert Schumann, cunoscuta si sub numele de Simfonia Primaverii, o lucrare exuberanta, plina de vitalitate, inspirata de renasterea naturii si inceputurile unui nou ciclu de ... citește toată știrea