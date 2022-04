Urmele pandemiei ar putea disparea peste 450 de ani, din depozitele pentru deseuri

Dupa doi ani in care mastile au fost uniforma obligatorie in aproape toata lumea, cantitatea de echipamente medicale de acest fel ajunsa la depozitele pentru deseuri a fost de ordinul miliardelor de bucati. Acest lucru reprezinta un semnal de alarma fata de riscul de poluare pe termen extrem de lung, pe care il reprezinta aceste deseuri despre care specialistii sustin ca s-ar putea descompune chiar si in 450 de ani, afirma Bogdan Constantinescu, managerul general al companiei de salubritate ... citeste toata stirea