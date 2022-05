Urs dupa urs, capturat la Rasnov. Mai sunt alti 6 care dau tarcoale orasului

In noaptea de miercuri spre joi, un alt urs a fost capturat la Rasnov. De aceasta data, in cusca special amplasata in apropierea Cetatii a fost capturara o femela. Aceasta a fost atent analizata de un medic veterinar, dupa care a fost relocata in zona Provita, pe acelasi fond forestier al Ocolului Silvic Rasnov, a explicat primarul orasului Rasnov, Liviu Butnariu.Este al doilea urs capturat si mutat in siguranta, departe de oras, in ultima perioada, dupa ce saptamana trecuta un mascul de ... citeste toata stirea