Urs, la gara

La Busteni, un urs de mari dimensiuni si-a facut aparitia, miercuri, 13 iulie, chiar, in centrul orasului. S-a plimbat de zor in zona garii, speriat de masinile aflate pe strada. Soferii si pasagerii au surprins imagini cu salbaticiunea.La ora 06:30 de minute, cand a plecat spre serviciu, o tanara a filmat momentul. Din fericire, cu masina de aceasta data, si nu pe jos, cum obisnuieste. In fata garii, un urs care parea agitat ii impiedica pe cei care voiau sa ajunga la ... citeste toata stirea