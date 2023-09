Chiar daca, in teorie, capturarea si relocarea unui urs pare o misiune simpla, realitatea este cu totul alta. Animalele sunt extrem de inteligente si ezita foarte mult pana sa intre in cusca, mai ales daca au mai trecut printr-o capturare.Astfel, autoritatile sacelene au multe batai de cap din cauza unui urs care nu se lasa prins. Animalul a descoperit o zona ideala de hranire, curtea spitalului din oras, aflat la marginea padurii. Asa ca a inceput sa intre periodic in curtea unitatii ... citeste toata stirea